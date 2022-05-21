اليوم السابع
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وزير الزراعة: الدلتا الجديدة تساهم فى زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية

السبت، 21 مايو 2022 01:17 م
وزير الزراعة: الدلتا الجديدة تساهم فى زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مشروع الدلتا الجديدة
كتبت ــ أسماء نصار

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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الرؤية المستقبلية لمشروع الدلتا الجديدة في ظل مخرجاته تشير إلى أن المساحةللمرحلة الحالية  1 مليون فدان مزروعة أو مستهدف زراعتها، في حين تبلغ المساحة المحصولية 1.6 مليون فدان كنتيجة لأثر التكثيف المحصولي، وعلى ضوء افتراضات التراكيب المحصولية المتوقعة وهي 30 % محاصيل استراتيجية و40% محاصيل بستانية وخضر و30 % محاصيل تصنيعية.
 
أضاف القصير، أن المشروع يساهم في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب خاصة القمح والذرة، بالإضافة إلى الخضر والفاكهة والمحاصيل التصنيعية بنسبة تتراوح ما بين  10 – 15 % من الناتج الزراعي الإجمالي الحالي وهو ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وخفض فجوة الاستيراد.
 
كما أكد القصير، أن المشروع أيضاً يدعم قدرات الدولة المصرية في زيادة صادراتها وزيادة تنافسيتها خاصة في ظل المجهودات الاستباقية التي تم اتخاذها لتنويع وتعدد الأسواق المستقبلة للمنتجات الزراعية المصرية، فضلاً عن توافر منظومة قوية تدعم الصحة النباتية عبر امتلاك مصر للمعامل المرجعية والهيئات التي تراقب المنتجات بما يضمن جودتها وسلامتها، بالاضافة إلى أن هذه المشروعات سوف تتضمن مجموعة من الأنشطة والمشروعات المرتبطة وذلك من منطلق تحقيق التكامل بين الأنشطة الزراعية والصناعية من خلال أنشطة موازية ومكملة للزراعة وتوفير فرص عمل إضافية.
 

وزير الزراعة

الدلتا الجديدة

المحاصيل الاستراتيجية

المشروعات القومية


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