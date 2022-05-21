وزير التنمية المحلية يلتقى مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووزير كيني

كتب على عبد الرحمن

اختتم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، زيارته إلى مدينة " كيسومو " الكينية، للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية ( Africites 2022 ) بتكليف من رئيس الجمهورية.

والتقى اللواء محمود شعراوي مع ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-HABITAT ، على هامش مشاركته في القمة والتي ستختتم أعمالها اليوم السبت وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والبرنامج.

وفى بداية اللقاء، أشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون القائم وعمق العلاقات التي تربط بين الوزارة و برنامج المستوطنات البشرية في عدد من الملفات المشتركة ، وعرض اللواء محمود شعراوى أهم الخطوات التنسيقية التي قامت بها مجموعة العمل المشتركة من وزارات الخارجية والتنمية المحلية والإسكان وعدد من الجهات والهيئات الوطنية المعنية والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء للبدء في إعداد خطة تنظيم واستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي في 2024 بالقاهرة .

و أكد وزير التنمية المحلية ، إن فوز الملف المصرى هو تعبير عن تقدير المجتمع الدولي لما تم حققته الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من إنجازات ونجاحات كبيرة على صعيد البنية التحتية و العمرانية الكبرى وعملية التطوير الحضرى التى تتم وفقاً للمعايير الدولية .

وأوضح اللواء محمود شعراوى إن ملف استضافة هذا الحدث العالمي يعد الحدث الأهم على الأجندة الحضرية العالمية تم بمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء ، وشدد " شعراوى " على سعى الحكومة لتخرج من جديد مصر بمشهد حضاري أمام دول العالم أجمع باستضافة هذا الحدث الدولى الهام ليضاف إلى رصيد مصر الحضاري والعمرانى محلياً وإقليمياً وعالمياً .

ومن جانبها أعربت ميمونة محمد شريف عن تقديرها للإهتمام الذى حظى به الوفد رفيع المستوى من البرنامج والذى زار مصر مؤخراً وأجرى مباحثات في وزارات الخارجية والتنمية المحلية والإسكان والتي تم فيها التوافق على بنود اتفاق الاستضافة للمنتدى الحضرى العالمى 2024 ، والتي سيتم توقيعها خلال فعاليات المنتدى الحضرى القادم في دورته "الحادية عشر" في مدينة كاتيوس ببولندا خلال الفترة من 26-30 يونيو 2022 .

وأشارت ميمونة شريف إلى تطلع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى عقد المنتدى الحضرى بالقاهرة مطلع عام 2024 ، مشيرة إلى أن الكثير ينظر لهذا المؤتمر بوصفة حدثاً هاماً ولدينا كل الثقة بأن مصر قادرة على إدارته وإخراجه في أفضل صورة ممكنة ..

كما أعربت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة عن تطلعها للقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصرى ليشهد حفل توقيع اتفاقية استضافة المنتدى ونقل العلم خلال الفترة المقبلة .

كما أشارت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أن التنمية العمرانية كسبب من أسباب التغير المناخى كانت محل اهتمام ومناقشة في مؤتمر يوم المدن العالمى والذى استضافته محافظة الأقصر خلال شهر أكتوبر الماضى والذى حضره السيد رئيس مجلس الوزراء المصرى ، لافتة إلى أنه بحثت خلال لقائها معه أهمية تجنب الآثار الجانبية للتمدد العمرانى الغير مخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وخطورة ذلك على البيئة .

وأوضحت ميمونة شريف أنها اقترحت على رئيس الوزراء بدراسة إمكانية عقد منتدى لبحث آثار التنمية العمرانية على التغيرات المناخية ، وطلبت من وزير التنمية المحلية نقل هذا الاقتراح الى السيد رئيس مجلس الوزراء .

كما عقد اللواء محمود شعراوى اجتماعاً مع وزير اللامركزية الكينى و محافظ مدينة كيسومو وذلك بمشاركة كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، وأعرب وزير التنمية المحلية عن تقدير الدولة المصرية لجمهورية كينيا قيادةً وحكومةً وشعباً عن كرم الاستضافة للوفد المصرى المشارك في فعاليات القمة الأفريقية ، وكذا تقدير مصر لجهود الحكومة الكينية على استضافة ونجاح القمة في دورتها الحالية التي ركزت على قضايا محورية على رأسها دور المدن الوسيطة بأفريقيا فى تنفيذ موضوعات التنمية الحضرية المستدامة وكذا موضوعات تغير المناخ ودور الإدارة المحلية في وضع مخططات لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه المدن الأفريقية .

وأكد اللواء محمود شعراوى قوة ومتانة العلاقات المصرية الكينية والتي تتمتع بروابط قوية خاصة في ظل تنسيق وتشاور مستمر بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الكينى "اوهورو كينياتا" .

وشهد اللقاء استعراض بعض مقترحات التعاون المشترك بين الوزارتين والمحافظات والمدن الكينية والمصرية وبعض المجالات التي يمكن الاستفادة منها في مصر ونقلها الى الجانب الكيني خاصة فيما يخص التدريب ورفع القدرات وتبادل الخبرات للكوادر في البلدين .

ومن جانبه أكد وزير اللامركزية في كينيا أن العلاقات المصرية الكينية تشهد تطوراً في جميع المجالات ذات الإهتمام المشترك ، وأشاد الوزير بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمى والدولى.

ومن ناحية أخرى التقى وزير التنمية المحلية مع نائب المدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى لإقليم جنوب القارة الأفريقية ، حيث أكد شعراوى على العلاقة الجيدة التي تربط بين الوزارة والمكتب الاقليمى لبرنامج الأغذية العالمى بالقاهرة وما تحقق من مشروعات تنموية مهمة وشراكات فعالة خلال الفترة الماضية فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج .

كما عرض وزير التنمية المحلية لملامح المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " الخاصة بتطوير الريف المصرى والتي يجرى تنفيذها خلال الفترة الحالية على أرض المحافظات لتحسين حياة ملايين المواطنين .

ومن جانبه أعرب مسئول البرنامج عن رغبة عدد من دول منطقة جنوب القارة الأفريقية بزيارة مصر للتعرف علي أرض الواقع حول ما تشهده القرى المصرية من تطوير في إطار مبادرة " حياة كريمة " ، وما هي القطاعات الرئيسية التي يتدخل فيها البرنامج وآثر ذلك على جودة حياة المواطنين ومستواهم المعيشية بالإضافة إلى دراسة إمكانية حضور دورات تدريبية لكيفية التخطيط والمتابعة وتصميم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة بالأسلوب المتبع في "حياة كريمة" .

وأكد نائب المدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى أن " حياة كريمة " تعد نموذج جيد وناجح وهناك فرصة لتعميمها وإطلاق مبادرات مشابهه لها على مستوى قارة أفريقيا .

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية على ترحيب الحكومة المصرية بنقل تجربة " حياة كريمة " لجميع دول القارة الأفريقية وتقديم الدعم الفني والتقنى من الوزارات المعنية التي تتابع تنفيذها وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية .

كما التقى اللواء محمود شعراوى خالد سفير رئيس رابطة المدن والحكومات المحلية المغربية والوفد المغربى المرافق له من أعضاء الرابطة والمشاركين في فعاليات قمة المدن الأفريقية.

ورحب وزير التنمية المحلية بتبادل التجارب والخبرات الناجحة بين المدن والمحافظات المصرية ونظيرتها المغربية في مختلف المجالات والقطاعات التي تهم المواطنين في البلدين سواء كانت صناعية أو زراعية وسياحية ووغيرها لتحقيق التوافق والاستفادة للشعبين الشقيقين .

وأشار "شعراوى" إلى أهمية التعاون المشترك بين المحليات بالبلدين لمواجهة التحديات المشتركة حالياً سواء فيما يخص مواجهة فيروس كورونا أو تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية.

حيث أشاد المسئول المغربي بما حققته العلاقات المصرية المغربية من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة ، مشيراً إلى الزيارة المهمة لسامح شكرى وزير الخارجية إلى المغرب والتى جسدت وأظهرت ليس فقط الاهتمام السياسى بين البلدين وما تحظى العلاقات على مستوي القيادتين والشعبيبن.

وأعرب خالد سفير عن تقديره للحضور المصرى القوي والفاعل خلال الجلسات الخاصة بالقمة والجناح المصرى المتميز في المعرض ، معرباً عن سعادته بتجرية منصة "أيادى مصر" و التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للسيدات والشباب عبر الترويج للمنتجات التراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات المصرية ، وعرض رئيس رابطة المدن المغربية رغبته في التعاون بين منصة أيادى مصر وأكاديمية السلع التقليدية في مدينة مراكش سواء على مستوى الدعم الفني خاصة وأن هناك توجه لإطلاق مبادرة مباشرة على المستوي الأفريقي " أيادى أفريقيا " ونقل الخبرات المصرية في هذا الشأن لكافة الدول الأفريقية.

وأكد خالد سفير على أهمية تفعيل التعاون بين المدن المصرية والمغربية للوصول إلى شراكة حقيقية وتفعيل ما تم توقيعه من اتفاقيات للتوأمة .