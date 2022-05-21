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وزير التموين: مشروع "مستقبل مصر" نقطة مهمة لدعم ملف الأمن الغذائى

السبت، 21 مايو 2022 12:57 م
وزير التموين: مشروع "مستقبل مصر" نقطة مهمة لدعم ملف الأمن الغذائى الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب محمد عبد العظيم

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تحدث الدكتور على المصيلحى وزير التموين، عن مشروع مستقبل مصر، قائلا: تغيير حقيقي وإضافة حقيقية للقدرات الاقتصادية الحقيقية للدولة المصرية.. بزيادة المساحة المنزرعة.. المرحلة الأولى نتحدث عن 350 ألف فدان.. ولدينا 200 ألف فدان تم زراعتهم بالفعل وصولا إلى مليون فدان.. وهذا نقطة مهمة جدا ونحن نتكلم عن الأمن الغذائي.. هذا المشروع يساهم كثيرا في تقليل الاستيراد من المحاصيل الاستراتيجية.. سواء القمح أو الذرة أو البذور الزيتية.. وهذه محاصيل استراتيجية يتم استيراد نسبة كبيرة من الخارج".

وأضاف وزير التموين، خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نسعى إلى توفير الخضروات والفاكهة طوال العام.. أي أزمة تحتاج إلى الاستمرارية وليس في مواسم معينة.. ثم مواجهة أي عجز بين المواسم.. الصوب الزراعية ولا اتحدث عن الإنتاجية ولكن أتكلم عن الجدوي والفائدة لفرق الإنتاج ولكن في إطار تطوير الإنتاج الزراعي للدولة المصرية".

وتابع وزير التموين: "3.4 مليون طن حقيقى على صوامع مصر.. إنشاء صوامع جديد في مناطق الأراضي الجديدة مثل توشكي وشرق العوينات ومستقبل مصر كأساس لمشروع الدلتا الجديدة، وتم تجهز نقطة استراتيجية للنقل على النيل.. والطريق الجديد على غرب النيل وكذلك خطة السكة الحديد.. وهناك نقاط تبادل عظيمة جدا.. دندرة مركز رئيسي لتجميع الحبوب سواء من توشكي أو شرق العوينات أو جنوب اسوان.. بحيث تم 600 ألف طن إضافى "توشكى 1 وتوشكي 2 وشرق العوينات وأسوان.. ومشروع مستقبل مصر".. 600 ألف طن إضافي".

 


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