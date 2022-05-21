هزيمة سكوت موريسون فى انتخابات أستراليا وفوز أنتونى ألبانيزى برئاسة الوزراء

كتبت رباب فتحى - وكالات

أقر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم السبت، بهزيمته في الانتخابات التشريعية التي أنهت تسع سنوات من حكم المحافظين، وقال موريسون "تحدثت هذا المساء مع زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الجديد أنتوني ألبانيزي وهنأته بفوزه الانتخابي".

وأشار الزعيم المنتهية ولايته إلى تراجع دعم الناخبين للأحزاب الكبرى في الانتخابات. وأضاف موريسون البالغ 54 عاما "أفكر في الاضطراب الذي يشهده بلدنا، وأعتقد أنه من المهم لأمتنا أن تلتئم وتمضي قدما".

وأردف متحدثا عن مستقبله "أتطلع بعد ثلاث سنوات من الآن إلى عودة الحكومة الائتلافية".

وقال موريسون إنه يتحمل المسئولية عن الانتصارات والخسائر، مضيفًا "إنها ليلة صعبة على الليبراليين والقوميين في جميع أنحاء البلاد"، "الليلة هي ليلة خيبة أمل لليبراليين والقوميين"، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي إيدج" الأسترالية.

وقال إنه لطالما آمن بالأستراليين وحكمهم، مضيفًا "والليلة أصدروا حكمهم".

وقال موريسون إن من المهم للغاية أن يكون هناك تفاهم حول من الذي سيشكل الحكومة المقبلة.

وقالت هيئة البث الأسترالية يوم السبت إن حزب العمال سيطيح بالتحالف المحافظ الحاكم في البلاد في الانتخابات العامة رغم أنه قد يتعين عليه تشكيل حكومة أقلية.

وبعد فرز أكثر من نصف الأصوات، أظهرت النتائج الأولية أن الائتلاف المحافظ بزعامة حزب موريسون لن يتمكن من تشكيل حكومة أقلية بعد أن خسر مقاعد رئيسية لصالح مرشحي حزب العمال بزعامة أنتوني ألبانيزي، الذي حقق أرقامًا تمكنه من تشكيل الحكومة برئاسة ألبانيزي.

ومن جانبه، أعرب زعيم حزب العمال الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن تشرفه باختياره رئيس الوزراء الـ31 للبلاد، قائلا "الليلة صوت الشعب الأسترالي من أجل التغيير".

وعقب ظهور النتائج الأولية بفوز حزبه في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم السبت، قال ألبانيزي - مخاطبًا أنصاره بحسب ما نقلته صحيفة "ذي إيدج" الأسترالية - "سيعمل فريقي من حزب العمال يوميًا لجمع الأستراليين معًا، وسأقود حكومة تليق بشعب أستراليا".

وأضاف: "أريد جمع الأستراليين معًا، والسعي لتحقيق هدفنا المشترك وتعزيز الوحدة والتفاؤل، وليس الخوف والانقسام"، مشيرا إلى أنه سيؤدي اليمين صباح يوم الاثنين المقبل، وسيسافر هو ووزير الخارجية لحضور اجتماع زعماء المجموعة الرباعية (كواد) في طوكيو.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته سكوت موريسون تحدث معه وتمنى له التوفيق.