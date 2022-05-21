هجوم 15 ألف نحلة على مدينة سكنية فى بريطانيا.. صور

كتب محمد جمال

تسبب سرب من النحل، فى حالة من الذعر فى شوارع المملكة المتحدة، إذ تواجد ما يقرب من 15 ألف نحلة خلال 15 دقيقة فقط، تجمعت الحشرات كلها فى مكان واحد حسبما ذكرت صحيفة " الديلى ميل" البريطانية، وبحسب الصحيفة، تجمعت أسراب النحل، على جدار فى شارع روبرت ، ويتبورن ، جنوب تينيسايد، وصدمت السكان، إذ تظهر مقاطع الفيديو سربًا ضخمًا تجمع على الحائط بينما تطير أعداد النحل الأخرى بسرعة كبيرة.



النحل

جاء مربى النحل جودى نيوبروك وكريستين كاجياو لإنقاذ النحل فى غضون ساعتين وقاموا بجمعها، وكشفت مربية النحل “نيوبروك” سبب انطلاق أسراب النحل، وأرجعت السبب إلى موسم التطريد الذى يحدث فى فصل الربيع.

فيما قال جيتسهيد البالغ من العمر 39 عامًا: “فى الشتاء ، يدخل النحل فى سبات ، لكن فى الربيع أحيانًا يدرك النحل أن الخلية كبيرة جدًا ويجب أن تنفصل، ومن الممكن تواجد ملكة أخرى لكن الملكة الأصلية يجب أن تغادر لأنه لا يمكنك تواجد ملكتين فى نفس الخلية”.



نحل

وعادة ما تأخذ الملكة الأصلية نصف الخلية وستجد الملكة الأخرى منزلًا جديدًا، ولكن من المعروف أن النحل لا يمكنه الطيران إلا لمسافة ثلاثة أميال فى المرة الواحدة وسيتوقف للراحة ، هكذا ينتهى به الأمر على الجدران والأشجار وشوارع الناس".

وعادة ما يكون النحل فى السرب بطن ممتلئة بالعسل لهذا يبحث سريعا عن مكان لتكوين الخلية التالية، وليس لإلحاق الضرر بأحد، لهذا يتوجب عدم الاقتراب منها وتوجيهها بواسطة المختصين لمكان يستطيع السرب من خلاله تدشين خلية جديدة.