نهر الذهب الأصفر يتدفق.. شاهد توريد محصول القمح داخل صوامع المنوفية.. لايف

ويقول عبد المنعم محمد مدير صومعة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن القمح هذا العام مختلف تماما عن الأعوام السابقة،من حيث الجودة وتعتبر جودة القمح هذا العام نظرا للمناخ الجوى الذى شهد المحصول هذا العام والذى ساعد كثيرا فى جودة حبة القمح .

وأضاف مدير صومعة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أننا نعمل على قدم وساق من أجل إستلام القمح وتخزين فى الصوامع ، مشيرا أنه يتم التوريد من التجار والمزارعين ويتم تحصيل الأموال عقب 48 ساعة من عملية التوريد .

ويتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام سير عملية توريد القمح للصوامع والشون بنطاق المحافظة ، مشيراً إلى أن جملة ما تم توريده منذ بدء الموسم حتى الآن بلغ 75 ألف طن تقريباً ، موجهاً بإستمرار تقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم اللوجستي للموردين والمزارعين لضمان توريد أكبر كمية من المحصول .

وأشار المحافظ أن هناك لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية تتابع علي مدار اليوم عمليات التوريد ورفع تقارير أول بأول لسرعة التجاوب الفوري وتلافي أية معوقات تعوق عمليات التوريد واتخاذ إجراءات عاجلة للتيسير علي الموردين .

كما شدد المحافظ علي جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة تضافر كافة الجهود والتواجد الميدانى بصفة مستمرة بكافة الصوامع لإحكام الرقابة على عملية التوريد والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين، مؤكدا أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم توريد هذا العام والذى يعد قضية قومية وموسماً استثنائياً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .