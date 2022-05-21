ننشر مواقيت الصلاة السبت 21/5/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:18 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 3
موعد صلاة المغرب 6:45 م
موعد صلاة العشاء 8:13
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:18 ص
موعد صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:52 م
موعد صلاة العشاء 8:22 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:12
موعد صلاة الظهر 11:47 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 6:42 م
موعد صلاة العشاء 8:11 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:13 ص
وقت صلاة الظهر 11:39
موعد صلاة العصر 3:11 م
وقت صلاة المغرب 6:29 م
وقت صلاة العشاء 7:54 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:28 ص
موعد صلاة الظهر 11:45 ص
موعد صلاة العصر 11: 3
موعد صلاة المغرب 6:30 م
موعد صلاة العشاء 7:52
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة