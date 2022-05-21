اليوم السابع
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السبت، 21 مايو 2022 01:44 م
أكرم القصاص
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ندفع ثمن كل إجراء تأخر 40 سنة..رسائل الرئيس السيسى بافتتاح مشروع مستقبل مصر (إنفوجراف)

السبت، 21 مايو 2022 12:26 م
ندفع ثمن كل إجراء تأخر 40 سنة..رسائل الرئيس السيسى بافتتاح مشروع مستقبل مصر (إنفوجراف) رسائل الرئيس السيسى

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رسائل عدة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، وتحدث عن ضرورة الإطلاع والبحث والدراسة حول الموضوعات والمشروعات التي تنفذها الدولة المصرية، قائلا: "اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وانت متعرفش الموضوع.. الناس بتسمعك والكلام بيكون مرتب كويس.. أنت كده ظلمت نفسك وظلمت الكلام.. لأن الناس تفتكر أنه كلامك ده حقيقي".
 
رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر
رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر

 

رسائل الرئيس السيسى
رسائل الرئيس السيسى

 

رسائل الرئيس
رسائل الرئيس

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطوير قطاع الكهرباء على مدار السنوات الماضية وكيف ساهمت في تطوير العديد من المشروعات مثل مشروع مستقبل مصر، قائلا: "قطاع الكهرباء كان يحتاج إلى التطوير.. المستشفيات مش فيها كهرباء.. البيوت اللى الكهرباء بتقطع فيها مرة واتنين وتلاتة تعمل إيه.. مش رفاهية.. دي عناصر مهمة.. بناء مشروع مستقبل مصر زي ده أو مشروع توشكي.. تقولى أولويات الكهرباء لمرحلة متأخرة مثلا".

 

الرئيس السيسى

مشروع مستقبل مصر

افتتاح مشروع مستقبل مصر

تصريحات الرئيس السيسى


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