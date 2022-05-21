تعرض نحو مليونى شخص للضرر من جراء تدفق المياه لتفيض الأنهار على ضفافها شمال شرقى بنجلاديش، مسببة أسوأ فيضانات تتعرض له البلاد منذ ما يقرب عقدين.
وقال كبير الإداريين الحكوميين بمنطقة /سيلهت/ شمال شرق البلاد، مشرف حسين - حسبما نقلت قناة (تشانل نيوز آشيا) اليوم /السبت/ - إن مياه الفيضانات المتدفقة من شمال شرقى الهند، اخترقت سدا رئيسيا على نهر باراك لتغمر ما لا يقل عن 100 قرية ببلدة /زاكيجانج/ في بنجلاديش.
وأضاف "تقطعت السبل بنحو مليوني شخص بسبب الفيضانات حتى الآن .. وأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم خلال الأسبوع الجاري"، موضحا أن تلك الفيضانات ناجمة من هطول أمطار وتدفق المياه عبر الحدود بولاية /آسام/ شمال شرقي الهند.
يذكرأن، لقى ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم نتيجة الفيضانات التى تسببت فيها الأمطار الغزيرة فى ولايتى أسام وميجالايا فى شمال شرق الهند، بحسب "روسيا اليوم".
وتسببت الفيضانات فى تدمير منازل وتهجير أكثر من 400 ألف شخص، وعزلت المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية عن المناطق الوسطى من البلاد بسبب انهيار الجسور والطرق، وتوقفت خدمات السكك الحديدية، وانقطعت خطوط الكهرباء، حسب ما نقلت قناة NDTV التلفزيونية.
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