"مواجهة الشائعات".. سؤال بامتحان العربى للشهادة الإعدادية بأسيوط

كتب محمود طه حسين

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط اليوم السبت أداء امتحانات نهاية العام، ووفقا لجدول الاختبارات يؤدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية، حيث تضمن الامتحان سؤال التعبير الإجبارى" عن مواجهة الشائعات، وجاء نص السؤال" اكتب لافتة تحث فيها زملاءك على مواجهة الشائعات".

وكانت المديريات التعليمية، أعلنت مواعيد التقدم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2023/2022، بالمدارس الرسمية لغات والرسمية، موضحة أنه يتم التقدم بداية من 1 يونيو وحتى 30 من نفس الشهر، موضحة أنه لا يستثنى أي طفل من موعد التقديم، كما حددت المديريات الأوراق المطلوبة للتقدم:

- شهادة ميلاد مميكنة و3 صور منها وليس شرط أن تكون حديثة .

- صورة بطاقة الأب والأم ، ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو الكفيل أو من له حق الولاية التعليمية سارية .

- إثبات السكن من إيصال "غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون باسم الأب أو الأم أو عقد إيجار موثق"

- البطاقة الصحية للطفل يتم عملها بالتأمين الصحى.

- صور حديثة للطفل مسجل خلفها بيانات الطفل .

- ملف تقديم من المكتبة مستوفي الدمغات وهى: طابع مهن تعليمية فئة جنيه وطابع مشروعات فئة عشرة جنيهات.

- يتم كتابة البيانات بمعرفة ولى الأمر ويفضل شراء الملف بعد ظهور نتيجة التنسيق وقبول الطفل.

ـ سن التقدم بداية من 4 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم.