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منافذ حجز تذاكر القطارات والوسائل المتاحة من السكة الحديد أمام الجمهور

السبت، 21 مايو 2022 05:23 ص
منافذ حجز تذاكر القطارات والوسائل المتاحة من السكة الحديد أمام الجمهور قطار - صورة أرشيفية
كتب: رضا حبيشى

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يستعرض اليوم السابع وسائل حجز تذاكر القطارات والمنافذ المتاحة للجمهور سواء التقليدية أو عبر الانترنت، حيث يمكن لأى من الركاب الاختيار بينها، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ شبابيك حجز التذاكر بالمحطات وعددها 196 شباكا مكيفا و97 شباكا مميزا .

2ـ مكاتب الحجز الخارجية وعددها 33 مكتبا موزعة بالهيئات القضائية والنوادى والجامعات.

3ـ الحجز عن طريق ابليكشن الحجز المطروح على الموبايلات.

4ـ حجز التذاكر بواسطة ماكينة صرف التذاكر الذاتية TVM الموجودة بمحطات (القاهرة – بنها- - سيدى جابر- الاسكندرية – الجيزة – المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الاقصر- اسوان- نادى6 أكتوبر ).

5ـ الحجز عن طريق الموقع الإلكترونى لهيئة السكة الحديد على شبكة الإنترنت.

6ـ الحجز بماكينات التذاكر المحمولة بالقطارات ودفاتر المتحصلات الموجودة مع الكمسارية داخل القطارات وعلى مداخل المحطات.

 

 

 


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