مطروح الخير.. حصاد الشعير بالنجيلة.. والتبرع بجزء من بيعه للأرامل والمطلقات

كتبت: شيماء حمدى

شارك القارئ علاء المالكي، عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، عددا من الصور من مدينة النجيلة فى محافظة مطروح ليوم حصاد الشعير والذى يختلف عن غيره من المحافظات في أنه يتم التبرع بجزء من بيعه للمطلقات والأرامل والأيتام وبناء المساجد، قائلا: "شىء مفرح ومبهج يشرح الصدور أهالي مركز ومدينة النجيلة في موسم الحصاد يتم تجميع الناس بعضهم ويتم تحديد يوم والإعلان عنه ويتم حصاد الشعير وبيعه، وبعد ذالك يتم توزيعه على الأرامل والمطلقات والمحتاجين ويخصص جزءا منه لبناء المساجد، فعلا جزاكم الله خير الجزاء، لو كل محافظة فعلت ما يفعله أبناء البدو لتغير حال البلد للأفضل، جزاكم الله كل خيرا أهالى البدو، كنتم فى الموعد من الصغير للكبير، كما هى العادة دائما.



مطروح



المشايخ



مطروح



مطروح الخير



مطروح

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