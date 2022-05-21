وذكرت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية اليوم /السبت/ أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين ضحايا الحادث، الذي وقع في وقت متأخر أول أمس /الخميس/، كما أنه تم إنقاذ 3 آخرين أحياء.

وكانت عملية إنقاذ قد أطلقت على الفور، غير أنه تعين تعليقها مساء أمس، بسبب انهيار أرضي جديد والطقس العاصف.