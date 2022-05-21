لقى 8 أشخاص مصرعهم، فيما أُدرج آخر على قائمة المفقودين، من جراء حادث انهيار جزء من نفق تحت الإنشاء بولاية /جامو وكشمير/ الشطر الهندى من إقليم /كشمير/ المتنازع عليه مع باكستان.
وذكرت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية اليوم /السبت/ أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين ضحايا الحادث، الذي وقع في وقت متأخر أول أمس /الخميس/، كما أنه تم إنقاذ 3 آخرين أحياء.
وكانت عملية إنقاذ قد أطلقت على الفور، غير أنه تعين تعليقها مساء أمس، بسبب انهيار أرضي جديد والطقس العاصف.
يذكرأن، أعلنت الشرطة الهندية الشهر الماضى، أن مسلحين اثنين لقيا حتفهما إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن في مقاطعة "كولجام" بولاية "جامو وكشمير".
ونقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن مسئول بالشرطة قوله ان الاشتباكات اندلعت عندما شنت قوات الأمن عملية تطويق وبحث في إحدى المناطق بالمقاطعة عقب تلقيها معلومات تفيد بتواجد مسلحين هناك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة