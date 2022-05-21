مصرع طفل سقط عليه حائط بحوش منزله فى جرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، مصرعه؛ على إثر سقوط حائط مبني بالطوب اللبن والطين عليه بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج تم نقل الجثة إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجوب يفيد بوصول وليد ح ع ا4 سنوات ويقيم بناحية دائرة مركز إلى المستشفى العام بجرجا جثة هامدة، إدعاء سقوط حائط عليه.

وبسؤال والده المدعو حيدر ع ا34 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور بحوش ملحق بمنزله سقط عليه حائط مبني بالطوب اللبن والطين؛ ما نتج عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية فى الواقعة.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لإتخاذ اللازم، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم تحريرالمحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة.