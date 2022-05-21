مصرع طفل تعرض للغرق بنهر النيل فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض طفل للغرق بنهر النيل في العياط، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض أحد الأشخاص للغرق بنهر النيل، بإحدى قرى مركز العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، تبين أن طفل تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم التوصل لهوية الطفل، واستدعاء أفراد أسرته، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.