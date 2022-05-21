اليوم السابع
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مصرع طفل تعرض للغرق بنهر النيل فى العياط

السبت، 21 مايو 2022 03:06 م
مصرع طفل تعرض للغرق بنهر النيل فى العياط الإنقاذ النهري - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض طفل للغرق بنهر النيل في العياط، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض أحد الأشخاص للغرق بنهر النيل، بإحدى قرى مركز العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، تبين أن طفل تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم التوصل لهوية الطفل، واستدعاء أفراد أسرته، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

 


غرق طفل

نهر النيل

العياط

امن الجيزة


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