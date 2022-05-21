أوضح عددٌ من المسئولين الأمريكيين أن الولايات المتحدة من المرجّح أن تُبقي على 100 ألف جندي متمركزين حاليا في القارة الأوروبية خلال المستقبل المنظور "ما لم تصعد روسيا وتهدد السويد وفنلندا أو أعضاء حلف شمال الأطلنطي /الناتو/".
وأضاف المسئولون، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الأرقام قد تزداد مؤقتاً إذا أجرى حلف "الناتو" مزيداً من التدريبات العسكرية في المنطقة كما يمكن للولايات المتحدة أن تضيف قواعد جديدة في أوروبا إذا تغيرت البيئة الأمنية.
وأوضح المسئولون الأمريكيون، الذين لم تشر "سي إن إن" إلى هويتهم، أن الخطط تجري دراستها بعد اجتماع يوم /الخميس/ الماضي لقادة جيوش حلف شمال الأطلنطي "الناتو" في بروكسل.
وكانت الولايات المتحدة قد زادت حجم قواتها الإجمالي في أوروبا من حوالي 60 ألف جندي قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى حوالي 100 ألف حاليا.
يذكرأن، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية على جميع منشآت "آزوفستال" فى ماريوبول، حيث تحصن مسلحو كتيبة "آزوف" المتطرفة، بحسب "روسيا اليوم".
وقال: أصبحت المنشآت السرية للمشروع، التى كان يختبئ فيها المسلحون من كتيبة (آزوف) الأوكرانية المتطرفة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية".
وأضاف: "منذ 16 مايو من هذا العام، وخلال العملية، ألقى 2439 من النازيين الأوكرانيين من (آزوف) وجنود القوات المسلحة الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا"، مشيرا إلى أنه " استسلمت آخر مجموعة منهم وتقدر بـ531 مسلحا".
وتابع: "تم إخراج ما يسمى بـ"قائد" النازيين "آزوف"، بسبب رغبة سكان ماريوبول فى معاقبته على العديد من الجرائم، من أراضي المصنع في سيارة مصفحة خاصة".
وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو القائد العام للقوات المسلحة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالانتهاء من عملية التحرير الكامل للمصنع ومدينة ماريوبول من المسلحين الأوكرانيين.
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