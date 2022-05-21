"محمود" يناشد "صحة الإسكندرية" بعلاجه من تعفن فى القدم.. ووكيل الصحة يرد

أمنية فايد- الإسكندرية- جاكلين منير

أرسل القارئ محمود فاضل مسعود عامر، والمقيم فى عزبة اسكوت التابعة للمنتزة محافظة الإسكندرية، مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص طلب العلاج على نفقة الدولة.





وأكد الدكتور أيمن حليم ، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه على الشاكى التوجة بتقديم طلب الى القومسيون الطبى للحصول عل العلاج على نفقة الدولة ، حيث يتوجه الى اقرب مستشفى ويتقدم بالطلب وتقوم لجنة ثلاثية من الأطباء بالكشف عليه وإعداد التقرير اللازم. وقال: "أعانى من حالة تعفن بالقدمين، مما أدى إلى بتر معظم الأصابع إلا أن التعفن وصل إلى باطن القدم مع وجود صديد".

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".