محمود عبد الراضي لـ dmc: الداخلية تلاحق المستريحين بحسم

كتب كريم صبحي

قال الزميل محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، إن الداخلية تلاحق كافة جرائم توظيف الأموال أو ما يطلق عليهم "مستريحين" بكل حسم وقوة.

وأضاف عبد الراضي، في مداخلة هاتفية مع فتاة dmc أن الداخلية نجحت مؤخرا في ضبط عدد من المستريحين في الغربية والشرقية والبحيرة والجيزة وأسوان، أبرزهم مستريح كرداسة الذي جمع نحو 300 مليون جنيه من ضحاياه وفقا لروايات الأهالي.

ولفت عبد الراضي إلى أن الأجهزة الأمنية واصلت جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة شتى صور الجريمة ولاسيما المتعلقة بالنصب والإستيلاء على أموال المواطنين بعدما وردت معلومات قطاع للأجهزة الأمنية بقيام (أحد الأشخاص "شهرته زعامة " - مقيم بقرية كلح الكرنك بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان "متهم ثانوى") بالإشتراك مع والده ( مقيم بذات الناحية "صاحب النشاط الرئيسى" – سبق ضبطه) فى إستلام رؤوس الماشية من المواطنين بأسلوب "الوعدة" ، بقيمة مالية تجاوزت (44 مليون جنيه)، وعدم إلتزامه بالسداد للمواطنين فى المواعيد المحددة وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع والده على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.