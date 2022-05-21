محافظ كفر الشيخ يهنئ لاعبي المصارعة لحصولهما على ميداليتين فى البطولة الأفريقية

كفر الشيخ - محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللاعب عبد الرحمن محمد عبدالسميع وزن 87 ك، لحصوله على الميدالية الفضية، واللاعب عماد محمد إبراهيم، لحصوله على الميدالية البرونزية وزن 70 ك، من أبناء مركز بيلا في بطولة إفريقيا للمصارعة المقامة بالمغرب.

ثمن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على النتائج المتميزة التى يحققها أبطال المشروع بالبطولة الأفريقية ، متمنياً لهم تحقيق المزيد من النجاحات بإسم مصر، مؤكدا أن المشروع يعد أحد المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية ، فضلا عن كونه أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتحقيقا لرؤية القيادة السياسية بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة فى الفئة العمرية الصغيرة والشابة فى كل ربوع محافظات مصر، مما يعظم من فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة و رعايتها وصقلها على النحو الأمثل فنيا وصحيا وذهنيا تستطيع المنافسة والتميز على المستوى العالمي .

أشار محروس إلى أن الأبطال الأربعة المنضمين للمنتخب حديثاً هم من أبناء المشروع القومي وهم اللاعب أحمد عبد الباري شعبان الحائز على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تجارب أداء المنتخب تحت 17 سنة وزن 51 كيلو في المصارعة الروماني من ابطال مركز واعدين بيلا ، و اللاعب عبد الرحمن عبد السميع ثانى عالم بطولة البحر الأبيض المتوسط و عمر محمد حسين أول جمهورية، وعماد محمد غالي فوق 17 عام، كما تم اختيار المدربين احمد البيلي الصبري، وابو غنام حسن رحماني، لتدريب المنتخب ببطولة افريقيا المقامة بالمغرب، وهم من مدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ .

كما أكد الدكتور جمال الشهاوي مدير إدارة الأداء الرياضي و المشرف العام على المشروع، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ احرز بطولات متعددة في ألعاب التايكوندو والمصارعة وكرة السلة، و مؤخرا حصدنا المركز الأول ببطولة افريقيا، ومن المتوقع ان تتوالى الإنجازات لأننا نؤمن بأن أبنائنا لازال لديهم القدرة على تحقيق مزيد من النجاحات .

يحرز أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ التقدم على المستوى الدولي برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف تنفيذي مصطفي غريب وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي مدير إدارة الأداء الرياضي بالمديرية وفريق عمل الادارة.