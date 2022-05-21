اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 03:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج: انتهاء وتسليم محطة مياه "أولاد الشيخ" بتكلفة 20 مليون جنيه

السبت، 21 مايو 2022 02:04 م
محافظ سوهاج: انتهاء وتسليم محطة مياه "أولاد الشيخ" بتكلفة 20 مليون جنيه انتهاء وتسليم محطة مياه أولاد الشيخ
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن انتهاء وتسليم مشروع محطة مياه " أولاد الشيخ" بمركز دار السلام، ودخولها الخدمة بتكلفة 20 مليون جنيه، والتي كانت ضمن المشروعات المتعثرة منذ عام 2012م، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتوازي مع اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية للانتهاء من كافة المشروعات المتعثرة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين .

وقال" الفقي"، أن المحافظة لا تألو جهدا في سبيل الانتهاء من كافة المشروعات المتعثرة، بالتوازي مع المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كانت واضحة منذ بداية تولينا للمسئولية بمحافظة سوهاج، بشأن الانتهاء من كافة المشروعات المتوقفة، وإيجاد حلول جذرية وخارج الصندوق للانتهاء من أية معوقات، وتحقيق الاستفادة القصوى منها للمواطنين .

ومن جانبه أوضح المهندس يوسف حلمي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن محطة مياه قرية " أولاد الشيخ "  تم إنشاؤها على مساحة 4146  متر مربع، بطاقة 2000 متر مكعب/ اليوم؛ لتخدم 18 ألف نسمة بـ " أولاد الشيخ، ونجع الدير "، موجها الشكر لمحافظ الإقليم على دعمه المستمر لتذليل كافة المعوقات للانتهاء من المشروع، لافتا إلى تسليم المشروع إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، للتشغيل وتقديم الخدمة للمواطنين .

محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (1)
محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (1)

 

محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (1)
محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (1)

 

محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (2)
محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (2)

 

محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (2)
محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (2)

 

محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (3)
محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (3)

 

محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (3)
محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (3)

 

محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (4)
محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (4)

 

محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (4)
محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (4)

 

محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (7)
محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (7)

 

محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (7)
محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (7)

 

محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (8)
محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام (8)

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محطة مياه

قرية اولاد الشيخ

شركة مياه الشرب بسوهاج

الرئيس السيسى


الموضوعات المتعلقة

46373 طالبا يؤدون امتحانات العملى بالدبلومات الفنية فى سوهاج لمدة أسبوع

السبت، 21 مايو 2022 01:16 م

سنابل الخير فى الصوامع.. سوهاج تستقبل 47 ألف طن قمح وإحباط محاولة بيع 10 أطنان بالسوق السوداء.. توريد 33 ألف طن لشون الإسماعيلية.. حصاد 25 ألف فدان منذ بداية الموسم بالإسكندرية.. واستقبال 83 ألف طن بأسيوط

السبت، 21 مايو 2022 04:00 ص

محافظ سوهاج: 96% نسبة التنفيذ بمشروع إحلال وتجديد "مستشفى طهطا العام"

الجمعة، 20 مايو 2022 03:08 م

سوهاج تستقبل 82 سائحا أجنبيا لزيارة المناطق السياحية والأثرية

الجمعة، 20 مايو 2022 02:51 م

10 ضربات أمنية خلال أسبوع.. سقوط قمر الوكالة وضبط قضايا كهرباء بـ33 مليون جنيه.. وسقوط مستريح سوهاج وأب يجبر أطفاله على التسول وشخصين نصبا باسم شركة بأسوان.. وسقوط هارب من 80 سنة سجنا وشحنة حشيش بـ870 ألف جنيه

الجمعة، 20 مايو 2022 01:45 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة