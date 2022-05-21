محافظ بنى سويف يشهد احتفالية نقابة المهندسين لتكريم حفظة القرآن الكريم

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف "مساء اليوم" الاحتفالية التى نظمتها النقابة الفرعية للمهندسين، لتكريم الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، والمسابقة الرياضية، وذلك بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، المهندس محمد ثروت نقيب مهندسى بنى سويف، الدكتور مبروك محمد من علماء الأزهر الشريف، المهندس سعيد الدينارى رئيس لجنة العلاقات للشؤون العامة بالنقابة أمين عام مساعد النقابة، المحاسب هانى الجويلى رئيس المدينة، والمهندس وسام صلاح عضو النقابة وعضو مبادرة تأهيل وتمكين، وأعضاء مجلس إدارة النقابة.

حيث شارك المحافظ فى تكريم الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، التى نظمتها النقابة خلال شهر رمضان المبارك، وعددهم 26 مكرماَ من أعضاء النقابة وأسرهم، من مختلف الأعمار بنين وبنات فى 5 مستويات " القرآن كاملاً، نصف القرآن، ربع القرآن، 3 أجزاء، وجزء واحد)، بجانب تكريم أصحاب المراكز الأولى فى المسابقة الرياضية" الدورة الرمضانية" لكرة القدم وشارك فيها 13 فريقا من أعضاء النقابة، حيث تم تكريم الفريق صاحب المركز الأول بجانب الحاصلين على المركزين الثانى والثالث.

وأثنى المحافظ على مثل هذه المسابقات المعنية بعلوم القرآن لما لها من أهمية فى تربية النشء والشباب على التعاليم السماوية التى تدعو إلى التسامح والوسطية والاعتدال وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة وحثهم على العمل لأعمار الأرض وبناء الوطن. معرباً عن سعادته بحرص النقابة على تنظيم مثل تلك الفعاليات التى تعزز من أواصر الترابط والتلاحم بين أعضاء النقابة فى الجوانب الاجتماعية والترفيهية، مثمناً هذه اللفتة والمبادرة الطبية من النقابة لتكريم أعضاءها وأسرهم فى مختلف المجالات والأنشطة.