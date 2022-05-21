محافظ الوادى الجديد: توريد 269 ألف طن قمح للصوامع والشون بالمحافظة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بأن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح حتى الآن بلغ 269 ألفا و147 طنا، سواء ما تم تخزينه بصوامع وشون المحافظة أو خارجها، جاء ذلك خلال متابعته لأعمال التوريد والتخزين بشونة موط بمركز الداخلة يرافقه علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى والوفد المرافق.

كما اطمئن على منظومة صرف مستحقات المزارعين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بصرفها بحد أقصى خلال 48 ساعة من التوريد، مشيراََ إلى أن السعة التخزينية للشونة تبلغ 1500 طن بأعلى درجة فرز ( 23.5 قيراط).

وأوضح رئيس البنك الزراعى أن منظومة توريد محصول القمح هذا العام تشهد تطوراً ملحوظًا، لضمان أفضل آلية لتأمين احتياجات الدولة والمواطن من هذا المحصول الاستراتيجي فى ظل التداعيات العالمية التى نشهدها حالياً.