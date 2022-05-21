محافظ المنوفية يتفقد لجان امتحانات مدرستى المساعى الحديثة والكوم الأخضر الإعدادية

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، عدداً من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2022 والتى انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم الخميس 26 مايو المقبل، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، جاء ذلك بحضور الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، رئيس حى غرب شبين الكوم .

وتابع محافظ المنوفية لجان الامتحانات بمدرسة المساعى الحديثة بنات بشبين الكوم وتضم (10) لجان بإجمالى (263) طالبة ومدرسة الكوم الأخضر للتعليم الأساسى وتضم (12) لجنة بعدد (224) طالبا، واطمئن المحافظ على انتظام سير الامتحانات واستمع من الطلاب لمستوى سهولة الأسئلة، موجهاً بتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، هذا ويؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية فى أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم تجهيز 400 لجنة لاستقبال 83 ألفا و839 طالبا وطالبة وبمشاركة 14 ألفا و302 معلم بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة على مدار أيام الامتحانات، مؤكداً أن هناك متابعات يومية لسير الامتحانات من خلال المرور الميدانى على كافة اللجان وكذا غرفة العمليات المركزية بالمديرية المتصلة بالمدارس للتعامل الفورى مع أى معوقات وتذليل العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات .

وأكد محافظ المنوفية، ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان الانتهاء من الامتحانات بالشكل اللائق وبما يحقق المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، مشدداً على القائمين على المنظومة التعليمية أنه لن يسمح بأى تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصالح العام ومصلحة أبنائنا الطلاب .

وفى خط سير جولته بالكوم الأخضر لاحظ محافظ المنوفية تواجد تراكمات قمامة، وعلى الفور وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع برفع كافة التراكمات فوراً لتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى بالطريق العام .