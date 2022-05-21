محافظ القاهرة يلتقى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لحل مشاكل المواطنين

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أن تحقيق مصلحة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة بعدد من أعضاء مجلس النواب بالقاهرة استمع خلالها لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم ووجه بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها .

وأشار محافظ القاهرة لأهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للمساهمة فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

وخلال الاجتماع عبر النواب عن رضا المواطنين عن الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة خاصة في مجال إعادة رصف الشوارع ، ومشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي .

شهد الإجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد من رؤساء الاحياء .