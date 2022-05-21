اليوم السابع
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محافظ الغربية: توريد 98 ألف طن من القمح داخل 22 موقعا تخزينيا

السبت، 21 مايو 2022 04:05 م
محافظ الغربية: توريد 98 ألف طن من القمح داخل 22 موقعا تخزينيا توريد القمح
الغربية عادل ضرة

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بمتابعة توريد القمح داخل صومعة طنطا المعدنية، حيث استمع إلى عدد من المواطنين، موجهاً وكيل وزارة التموين بسرعة تنفيذ طلباتهم ، وذلك في إطار الإعدادات والإجراءات التي تتخذها المحافظة لتوفير كافة سبل الراحل لتوريد محصول القمح.

وأشار رحمي أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في توريد القمح حيث تم توريد 3935 طن الأمس ليصل إجمالي ما تم توريده إلى 98 ألف و 259 طن منذ بداية موسم التوريد، داخل 22 موقع تخزيني طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة وذلك يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءاً مع تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين.

 

 


محافظ الغربية

توريد القمح

موسم توريد القمح

حصاد القمح


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