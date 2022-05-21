محافظة الجيزة تنتهى من أعمال التطوير الشامل لشارع التحرير.. صور

كتب سيد الخلفاوى

انتهت محافظة الجيزة من أعمال الرصف والتطوير الشامل لشارع التحرير بحي الدقي ليظهر بالشكل الحضاري اللائق وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان أعمال التطوير شملت أنشاء أرصفه مشاه ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي ودعمها بالمسطحات الخضراء والأشجار بالاضافه الي رصف طبقة الطريق لتسهيل الحركة المرورية ورفع كفاءة الإنارة بالشارع وتركيب كشافات ليد مع إجراء تنسيق شامل للطريق بطول ٢ كم ليظهر بالشكل الحضاري اللائق .

تصريحات المحافظ جاءت خلال الجولة التفقدية التي قام بها لمتابعة مسارات العمل والتطوير بشوارع التحرير ومكه والبطل أحمد عبد العزيز .

مشيراً انه تم البدء في تنفيذ تطوير شامل لشارع مكه بحي الدقي كأحد الشوارع الهامه والرابطه للحركة المرورية حيث تم البدء في رفع كفاءة الطريق وأرصفه المشاة وشبكة الإنارة في أطار خطه المحافظة لرفع كفاءة الطرق الفرعية .

وكلف المحافظ رئيس حي الدقي بالمتابعة الميدانية للأعمال مع الشركة المنفذة للتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة للرصف والتطوير وتلافي اي ملاحظات في العمل مع التنسيق مع هيئة النظافة والتجميل و الاهتمام بتقليم الأشجار ليتكامل الشكل الحضاري بالطريق عقب الإنتهاء من الأعمال .

وخلال الجوله عاين المحافظ مواقع إنشاء الوحدات التجارية بشوارع 306 و البطل الي جانب متابعة حاله النظافة ورفع الإشغالات بعدداً من القطاعات بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة مشيراً انه لن يسمح بأي تقصير في العمل مع ضرورة استمرار الجهود علي مدار اليوم .

كما كلف المحافظ برفع كفاءة الساحات والأسوار الواقعه اسفل كوبري الدقي وتكليف ورديات نظافة دورية لتحسين مستوي النظافه بها .

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة .