"ما حلتش فى الامتحان".. طالبة بالإعدادية تتخلص من حياتها فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

تخلصت طالبة بالصف الثالث الإعدادي من حياتها، اليوم، وذلك داخل منزل أسرتها في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية؛ وذلك لعدم تمكنها من الإجابة جيدًا خلال الامتحان.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول فتاة تُدعى ن ج م، 15 سنة، مُقيمة في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، جثة هامدة ادعاء حادث شنق.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن الفتاة قد تخلصت من حياتها داخل منزل أسرتها، وبسؤال أسرة المتوفاة أشارت إلى أن ابنتها قد عادت من الامتحان ولم تتمكن من الإجابة جيدًا، قبل أن تفاجأ بأنها قد شنقت نفسها داخل غرفتها في منزل أسرتها.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمها.