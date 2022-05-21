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لخريجى الحقوق والشريعة والشرطة..تفاصيل التقديم لوظيفة معاون نيابة (إنفوجراف)

السبت، 21 مايو 2022 03:27 م
لخريجى الحقوق والشريعة والشرطة..تفاصيل التقديم لوظيفة معاون نيابة (إنفوجراف) النيابة الإدارية
محمود عبد الراضى

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أعلنت النيابة الإدارية عن كيفية التقديم لوظيفة معاون نيابة، من خلال الدخول على موقعها وتسجيل البيانات الشخصية، حيث أعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021، حيث يتم التسجيل الإلكتروني على الموقع الإلكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.
 
وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة، اعتبارا من 12 يونيو وحتى 4 يوليو، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا.
 
تفاصيل التقديم لوظيفة معاون نيابة لخريجى 2021
تفاصيل التقديم لوظيفة معاون نيابة لخريجى 2021

 


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