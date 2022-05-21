اليوم السابع
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لبنان: 50 حافلة تصل مرفأ بيروت ضمن حزمة المساعدات الفرنسية

السبت، 21 مايو 2022 08:42 م
لبنان: 50 حافلة تصل مرفأ بيروت ضمن حزمة المساعدات الفرنسية إيمانويل ماكرون
إيمان حنا

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يستقبل مرفأ بيروت بلبنان باخرة CMA-CGM، حاملة على متنها 50 حافلة كدفعة أولى من المساعدات المقدمة من الدولة الفرنسية، ضمن مسار تحقيق خطة النقل العام، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

 

يستقبل الباخرة وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه وسفيرة فرنسا آن جريو.

 

وسبق أن تعهد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بتقديم مساعدات مالية بقيمة 100 مليون يورو للشعب اللبناني عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت، وكذلك دعمه بنصف مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا. وتعهدت الدول المشاركة في مؤتمر دعم لبنان بتقديم نحو 370 مليون دولار كمساعدات للشعب.


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مساعدات فرنسية للبنان


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