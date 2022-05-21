قطاع الأعمال: 15 شركة انتهت من تدشين برامج التحول الرقمى (ERP)

كتب عبد الحليم سالم

انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من تدشين مشروع التحول الرقمى في 15 شركة من بين 71 شركة جار العمل فيها لتدشين مشروع التحول الرقمى الذى يعد من اهم مشروعات التحول الرقمى ،وهو برنامج تخطيط وإدارة موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP).

وتواصل وزارة قطاع الأعمال العام تدشين مشروع التحول الرقمى فى نحو 71 شركة تابعة وفق مراحله المحددة، بحيث يتم تفعيله خلال العام المالى الجارى بحسب مصادر بشركات القطاع .

وتستهدف الوزارة تفعيل ذلك فى إطار خطة التحول الرقمي للدولة المصرية، وخطة وزارة قطاع الأعمال العام للتحول الرقمي وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية.

وبحسب بيانات الوزارة فإن مشروع التحول الرقمي يشمل ارتفع من 63 شركة الى 71 شركة، ما بين قابضة وتابعة في 13 قطاعا مختلفا، وفق تعليمات هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال ، ما يجعله يعد أضخم مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط.

كما يتضمن المشروع 6 عناصر رئيسية هى الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.

وبحسب المعلومات فإن الوزارة بدأت مطلع عام 2020 في تطبيق مشروع التحول الرقمي لشركاتها باستثمارات 50 مليون دولار.

ويمثل النموذج 75% من المقرر تطبيقه في الشركات التابعة، حيث تم الانتهاء من التطبيق الكامل لنحو 15 شركة تابعة في الربع الأول من عام 2021، والتي تمثل المرحلة الأولى في مشروع التحول الرقمي.

كما يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز مركز بيانات لشركات قطاع الأعمال على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم .

علاوة على إنه تم تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تطبيق النظام في الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب آلي جديدة ومؤمنة.

وأشارت الوزارة انه تم تدريب الكوادر الرئيسية بالشركات التابعة على تطبيقات نظام تخطيط موارد المؤسسات، وكانت البداية في شركات القابضة للصناعات الكيماوية.