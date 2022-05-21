اليوم السابع
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قرغيزستان.. مقتل 7 فى حادث اصطدام شاحنة بمركز جمركى

السبت، 21 مايو 2022 06:20 م
قرغيزستان.. مقتل 7 فى حادث اصطدام شاحنة بمركز جمركى حادث تصادم - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أكدت السلطات فى قرغيزستان، أن شاحنة اصطدمت بمركز جمركى فى منطقة باتكين المتاخمة لطاجيكستان، الأمر الذي أدى إلى مقتل 7 أشخاص، بحسب "روسيا اليوم".
 
وقالت وزارة الصحة فى قرغيزستان: "في منطقة باتكين وبالقرب من نقطة جمارك الشيشمى، وقع حادث مرورى أسفر عن إصابة 14 شخصا، توفى 5 منهم على الفور، فيما توفي اثنان آخران في طريقهما إلى المستشفى".
 
وبحسب الأطباء، تم إرسال ضحيتين لتلقي العلاج في العيادات الخارجية بعد الإسعافات الأولية، كما نقل خمسة ضحايا بينهم طفلان مصابان بجروح مختلفة إلى المستشفى في قسم الجراحة في إيداركين، ويتم تقييم حالة الضحايا على أنها "معتدلة".
 
وفقا للمعلومات الأولية من وزارة حالات الطوارئ في قرغيزستان، فإن "سائق شاحنة (كاماز) فقد السيطرة واصطدم بالمبنى والسيارات المتوقفة عند الحاجز".
 
وأشارت إلى أن 18 من رجال الإنقاذ من دائرة منطقة كدامزهاى بوزارة حالات الطوارئ يعملون في موقع الحادث.

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