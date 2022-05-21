قداس الأربعين للقمص أرسانيوس بالإسكندرية بعد إحالة أوراق القاتل للمفتى..فيديو

الإسكندرية ـ جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، من قداس الأربعين للقمص أرسانيوس وديد كاهن الكنيسة، والذى راح ضحية حادث القتل، حيث شهدت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية صلاة قداس الأربعين، بحضور زوجته وشقيقته والعائلة وعدد كبير من الآباء الكهنة والأنبا بافلى رئيس قطاع كنائس شرق الإسكندرية والأنبا ايلاريون رئيس قطاع كنائس غرب الإسكندرية.

من جانبه، قال هانى رزق، إنه تتلمذ على يد القمص أرسانيوس وديد وتربطه علاقة وثيقة به منذ سن صغير وكان صديقا لوالده، وكان مرافقا له فى الخدمة بالكنيسة، واصفا اليوم بأنه يوم عيد سماوى للقديس الذى نال الشهادة.

وأشاد بالحكم العادل بإحالة أوراق المتهم إلى المفتى، وأكد أن قضاء مصر الشامخ والنزيه أعاد الحق وحكم الحكم العدل على القاتل.

وحول الخدمة الكنسية للكاهن، قال إنه كان يميل إلى إلقاء الهموم وطلب حل المشاكل من الله دون تدخل بشرى، وكان دائم العطاء والخدمة.

كما كشف عن قصة رواها أحد الكهنة بتنبؤ القمص أرسانيوس وديد بوفاته، حينما قال له أحد الكهنة إن كنيسته خلوة لكن صغيرة، ليرد عليه القمص أرسانيوس، بأنها صغيرة مثل أيامه على الأرض.

وشهدت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 22 برئاسة المستشار وحيد صبرى، اليوم، ثانى جلسات قضية قتل الكاهن ارسانيوس وديد كاهن كنيسة العذراء بالإسكندرية، والتى قررت فيها هيئة المحكمة إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتى وتحديد جلسة 11 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وبدأت أحداث القضية، عندما شهدت محافظة الإسكندرية، حادثا بشعا قام خلاله رجل مسن، بطعن القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بالإسكندرية، مما أدى إلى حالة من الحزن الشديد لدى جميع المصريين بسبب هذا الحادث المؤسف.

والقمص أرسانيوس وديد، من مواليد 1966، وسيم كاهنًا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995، ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021، بيد صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى.



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