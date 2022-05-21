غلق مطلع الدائرى باتجاه المريوطية وتحويلات مرورية لمنع الكثافات..التفاصيل

كتب عبد الرحمن سيد

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة،غلق كلي لمطلع الطريق الدائري للقادم من شارع ربيع الجيزي والمؤدي الي المريوطية مع إجراء تحويلات مرورية لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

التفاصيل:

- الغلق بسبب أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة المحصورة بين طـريـق الأوتوستراد وحتى المريوطية ، ضمن المشروعات القومية للطرق والتى تشرف على تنفيذها وزارة النقل (الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقـل البـرى).

- الشركة المنفذة للمشروع ستقوم بأعمال توسعة لمطلع الطريق الدائري للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدى لمناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائري المستحدثه، وسوف يستلزم إجراء غلق كلى لمطلع الطريق الدائري المشار إليه تحديدا للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدى الى مناطق المريوطية.؟

-غلق المطلع للمتجه للمريوطية سيكون لمدة (10 أيام) بداية مـن الساعة 12 صباح اليوم الأحد الموافق 22/5/2022 ويستمر حتى الساعة 5 صباح يوم الثلاثاء الموافـق 31/5/2022 .

- أعمال التوسعة للطريق وغلق المطلع سيكون على مدار 24 ساعة .

- تجرى التحويلات المرورية بسبب غلق المطلع لمنع زحام السيارات.



- شملت التحويلات حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزى للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود الى الطريق الدائرى أتجاه مناطق المريوطية ستقوم باستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مـروراً بميدان المنيب والدوران.

- العودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى واستكمال السير إتجاه شارع البحر الأعظم ، والصعود أعلى الطريق الدائرى على طريق المطلع المؤدى إلى مناطق المريوطية والمنصورية.

- تعيين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال.

- التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.