غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس لاستكمال أعمال "المونوريل"

كتب محمود عبد الراضي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور .. وذلك تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع "المونوريل" الأمر الذى يتطلب الغلق الكلى لشارع يوسف عباس بالوصلة القادمة من محور العروبة حتى طريق النصر للقادم من محور العروبة الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

ـ الإتجاه القادم من محور العروبة يستكمل محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر.

ـ الإتجاه القادم من شارع خلف الإستاد يسلك يساراً شارع الإستاد البحرى فيميناً محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر.

ـ غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس وتحويل جميع المركبات إلى محور العروبة، على أن يتم تنفيذ الأعمال لمدة ليلتين بدءً من (الساعة 10 يوم السبت الموافق 21/5/2022 حتى 6 صباحاً يوم الأحد الموافق 22/5/2022)، ومن (الساعة 10 مساءً يوم الأحد الموافق 22/5/2022 حتى 6 صباحاً يوم الإثنين الموافق 23/5/2022).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللافتات التحذيرية والإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.