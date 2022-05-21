غدا.. حملة تطعيم ضد فيروس كورونا فى نادى المهندسين بالإسكندرية

الإسكندرية- جاكلين منير

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، واللجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس أحمد محمود، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا لمن لم يحصلوا على الجرعة أو الحصول على جرعة تنشيطية، وأعلنت النقابة أنه يتوفر الحصول على الجرعة الثانية بشرط توافر نوع الجرعة لدى وزارة الصحة، وذلك فى إطار التعاون مع وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا .

وقال المهندس أحمد محمود، رئيس لجنة الرعاية الصحية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن الحملة تأتى تسهيلا على المهندسين وأسرهم وتوفير اللقاح داخل نادى المهندسين بدءا من غدا الأحد 22 مايو حتى الخميس 2 يونيو.

وأضاف أن حملة التطعيم لكافة الأعمار بدءا من 12 عام لأبناء المهندسين، موضحا أنه سيتم تسجيل الاسماء بأسبقية الحضور للحصول على اللقاء ومنع التزاحم داخل نادى المهندسين.

كما طالب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي الموضح داخل أماكن التطعيم وذلك حرصا على سلامة المهندسين وأسرهم.