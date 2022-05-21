طلق خرطوش ينهى حياة زوجة بعزبة جعفر فى الدقهلية

لقيت زوجة شابة لم يمر على زواجها إلا خمسة أشهر مصرعها بطلق ناري من بندقية خرطوش مملوكة لزوجها، بعزبة جعفر التابعة لبرمبال الجديدة بمركز منية النصر في محافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا بورود بلاغ بوقوع حادث قتل بمركز منية النصر، وبالانتقال والفحص تبين مقتل وسام محمد إسماعيل (20 سنة)، بمنزل الزوجية بعزبة جعفر متأثرة بإصابتها بطلق ناري من بندقية خرطوش.

وأشارت روايات لشهود عيان من أبناء القرية، إلى أن الزوج الذي يبلغ 23 سنة، خرجت من بندقيته طلقة بطريق الخطأ مما تسبب في وفاة الزوجة، كما أكد البعض أنهما زوجان منذ خمسة أشهر فقط وأن الزوجة كانت حاملا.

تم استدعاء الجهات المعنية وتمت معاينة مكان الحادث، ونقل الجثمان فجر اليوم السبت لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي، وسط إجراءات أمنية مشددة.