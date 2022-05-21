اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 09:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب أولى ثانوى يبدأون امتحان الفيزياء ورقيا بالمدارس..والتعليم تحذر من الغش

السبت، 21 مايو 2022 08:10 ص
طلاب أولى ثانوى يبدأون امتحان الفيزياء ورقيا بالمدارس..والتعليم تحذر من الغش طلاب الصف الأول الثانوى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان مادة الفيزياء ورقيا فى الجزء الأول من زمن الامتحان على أن يبدأ الامتحان الإلكترونى فى نفس المادة فى الثامنة و45 دقيقة، حيث يستمر الاختبار الورقى لمدة 30 دقيقة فقط.
 
فيما حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من الغش وتصوير الأسئلة، موضحة أنه يتم رصد كل من يحاول الغش ولدى الوزارة اسماء وبيانات من غش وصور الأسئلة وقام بنشرها على صفحات الغش .
 
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.
 
وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.
 
 IMG20220521073247
 
IMG20220521073250
 

 

IMG20220521073258
 

 

IMG20220521073301
 

 

IMG20220521073328
 

 

IMG20220521073541
 

التربية والتعليم

الامتحانات الإلكترونية

تجهيز التابلت للامتحان الإلكترونى

اخبار مصر

جدول امتحانات الأول الثانوى

امتحان اللغة الفيزياء

اخبار التعليم

امتحان الانجليزى للثانى الثانوى

مسودة الكتابة

امتحانات 2022


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة