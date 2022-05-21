طرق الحصول على مشروع مستورة من وزارة التضامن.. اعرف التفاصيل

كتب ـ مدحت وهبة

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي كيفية الحصول على مشروع مستورة ضمن الخدمات لمقدمة من بنك ناصر الاجتامعى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، حيث يقوم بنك ناصر الاجتماعي بمد المرأة المعيلة بقروض تصل قيمتها لـ 30 ألف جنيه.

ويعد مشروع تمويل المرأة المصرية "مستورة"، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتمويل المرأة القادرة علي العمل لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، والتي تتنوع ما بين إنتاج حيواني وتجاري وخدمي وصناعي ومشروعات منزلية.

يقدم التمويل من بنك ناصر الاجتماعي، وتتراوح قيمته ما بين 4 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه.

كما يلزم أن تكون الراغبة فى الحصول على التمويل مصرية الجنسية ولا بد أن يكون السن الخاص بالعميلة لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، ويجب أن تكون السمعة الخاصة بالراغبة فى الحصول على التمويل حسنة، وهو ما يتم التقصي منه من خلال الاستعلام الميدانى، كما يجب على العميلة أن تقدم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.