اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 08:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

طرق الحصول على مشروع مستورة من وزارة التضامن.. اعرف التفاصيل

السبت، 21 مايو 2022 07:00 ص
طرق الحصول على مشروع مستورة من وزارة التضامن.. اعرف التفاصيل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي  كيفية الحصول على مشروع مستورة ضمن الخدمات لمقدمة من بنك ناصر الاجتامعى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، حيث يقوم بنك ناصر الاجتماعي بمد المرأة المعيلة بقروض تصل قيمتها لـ 30 ألف جنيه.

ويعد مشروع تمويل المرأة المصرية "مستورة"، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتمويل المرأة  القادرة علي العمل لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، والتي تتنوع ما بين إنتاج حيواني وتجاري وخدمي وصناعي ومشروعات منزلية.

 يقدم التمويل من بنك ناصر الاجتماعي، وتتراوح قيمته ما بين 4 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه.

 كما يلزم أن تكون الراغبة فى الحصول على التمويل مصرية الجنسية ولا بد أن يكون السن الخاص بالعميلة لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، ويجب أن تكون السمعة الخاصة بالراغبة فى الحصول على التمويل حسنة، وهو ما يتم التقصي منه من خلال الاستعلام الميدانى، كما يجب على العميلة أن تقدم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.


التضامن ن مشروع مستورة

طرق الحصول على مشروع مستورة

مشروع مستورة من بنك ناصر


الموضوعات المتعلقة

"التضامن": 20 ألف سيدة ضمن المستفيدات من مشروع مستورة بـ340 مليون جنيه

الإثنين، 03 مايو 2021 06:01 م

مظلة الحماية الاجتماعية.. ماذا فعلت الدولة لتحسين حياة المصريين؟.. 12 مليون مستفيد ببرنامج تكافل وكرامة.. وتمويل أكثر من 19 ألف مشروع في مشروعات مستورة.. وصرف السلع التموينية المدعمة لـ64 مليون مواطن.. فيديو

الخميس، 24 سبتمبر 2020 02:00 م

وزيرة التضامن: 320 مليون جنيه لتمكين المرأة اقتصاديا ضمن مشروع "مستورة"

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:06 م

إكسترا نيوز تبرز فيديو "اليوم السابع" حول مشروع مستورة للقروض الصغيرة للمرأة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:29 م

"إكسترا نيوز" تبرز تقرير "اليوم السابع" حول نجاح قروض مشروع مستورة المخصصة للمرأة

الخميس، 03 أكتوبر 2019 12:38 ص

غادة والى: صرف قرض لمشروع مستورة خلال 48 ساعة حال توافر الأوراق المطلوبة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:25 م

غادة والى: 15 ألف مشروع "مستورة " للسيدات المعيلات بقيمة 244 مليون جنيه

السبت، 27 أكتوبر 2018 03:07 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة