اليوم السابع
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ضبط 8 أطنان من القمح بمخزن تاجر حاول حجبها عن التوريد فى كفر الشيخ

السبت، 21 مايو 2022 09:21 ص
ضبط 8 أطنان من القمح بمخزن تاجر حاول حجبها عن التوريد فى كفر الشيخ قمح - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت مباحث التموين برئاسة العميد محمد دومه، رئيس مباحث التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 8 أطنان قمح محلى محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى، بدون تصريح، بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص".

ووجه اللواء جمال نور الدين، بشن حملات تموينية لمنع احتكار السلع، ومتابعة توريد الأقماح بشون وصوامع وهناجر المحافظة، والتيسير على المزارعين لتوريد القمح.

 

 


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مباحث التموين

صوامع

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