اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 11:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 217 سيارة وتوك توك خلال حملة لتحقيق الانضباط المرورى فى البحيرة

السبت، 21 مايو 2022 11:03 ص
ضبط 217 سيارة وتوك توك خلال حملة لتحقيق الانضباط المرورى فى البحيرة حملة مرورية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية بصفة دورية على الطرق الرئيسية والفرعية وداخل المراكز والمدن لضبط المخالفين وتيسير الحركة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد محافظ البحيرة، على تحقيق الانضباط المروري لمنع سير مركبات التوك توك والتروسيكلات أو بدون لوحات معدنية علي الطرق الرئيسية بالمدن والشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة وعدم السير في الممنوع خاصة مدينة دمنهور عاصمة المحافظة.

وفى هذا السياق شنت إدارة المرور بالبحيرة بقياده العقيد محمد عبد اللطيف سليم حملات مكثفة علي تلك المركبات بالمدن والطرق الرئيسية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 217 مركبة لمخالفة السير في الممنوع منها عدد "98 تروسیکل - 22 توك توك -  36  متوسيكل  - 61 سيارة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 

 


حملات مرورية

محافظة البحيرة

دمنهور

توك توك

محافظ البحيرة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة