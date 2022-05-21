ضبط 217 سيارة وتوك توك خلال حملة لتحقيق الانضباط المرورى فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية بصفة دورية على الطرق الرئيسية والفرعية وداخل المراكز والمدن لضبط المخالفين وتيسير الحركة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد محافظ البحيرة، على تحقيق الانضباط المروري لمنع سير مركبات التوك توك والتروسيكلات أو بدون لوحات معدنية علي الطرق الرئيسية بالمدن والشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة وعدم السير في الممنوع خاصة مدينة دمنهور عاصمة المحافظة.

وفى هذا السياق شنت إدارة المرور بالبحيرة بقياده العقيد محمد عبد اللطيف سليم حملات مكثفة علي تلك المركبات بالمدن والطرق الرئيسية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 217 مركبة لمخالفة السير في الممنوع منها عدد "98 تروسیکل - 22 توك توك - 36 متوسيكل - 61 سيارة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.