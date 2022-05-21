ضبط صبية يلقون حجارة على السيارات بالمقطم

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، تجاه بعض الصبية لقيامهم بإلقاء حجارة من أعلى منطقة جبلية مطلة على أحد المحاور الرئيسية بمنطقة المقطم بالقاهرة، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام عدد من الصبية بإلقاء حجارة من أعلى المنطقة الجبلية الخلفية لحى الأسمرات، "بارتفاع حوالى 40 مترا" والمطلة على امتداد محور حسب الله الكفراوى تجاه محور الشهيد بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بالانتقال الفورى والفحص بالمنطقة المشار إليها، تبين عدم وجود شيء.

وفى وقت لاحق وحال مرور قوة أمنية لملاحظة الحالة الأمنية بمحل الواقعة المشار إليها، أمكن ضبط (8 من الصبية - جميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال تواجدهم أعلى الهضبة الجبلية المتاخمة لمسكنهم والمطلة على المحور المشار إليه وقيامهم باللهو بالحصى والحجارة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.