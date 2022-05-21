ضبط شخص صور سيدة خلسة في الجيزة ونشرها على "التيك توك"

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بنشر مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" لإحدى السيدات "تم تصويره خلسة" أثناء إستقلالها إحدى سيارات الأجرة بالجيزة ، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة)، بتضررها من مستخدم صفحة "محددة" عبر تطبيق التواصل الإجتماعى "تيك توك" ، لقيامه بنشر مقطع فيديو لها " قام بتصويره خلسة " أثناء إستقلالها إحدى سيارات الأجرة مصحوب بمقاطع صوتية.

بالفحص والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة ، وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "هاتف محمول يحوى صور المجنى عليها" ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة ، وقيامه بإستخدام هاتفه المحمول لتصوير السيدات "دون علمهن بوسائل المواصلات" ونشر عدة مقاطع تشبه ما تقدمت به المجنى عليها بغرض جمع مشاهدات لتحقيق أرباح منها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.