اليوم السابع
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ضبط شخص صور سيدة خلسة في الجيزة ونشرها على "التيك توك"

السبت، 21 مايو 2022 01:33 ص
ضبط شخص صور سيدة خلسة في الجيزة ونشرها على "التيك توك" كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص،  لقيامه بنشر مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" لإحدى السيدات "تم تصويره خلسة" أثناء إستقلالها إحدى سيارات الأجرة بالجيزة ، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة)، بتضررها من مستخدم صفحة "محددة" عبر تطبيق التواصل الإجتماعى "تيك توك" ، لقيامه بنشر مقطع فيديو لها " قام بتصويره خلسة " أثناء إستقلالها إحدى سيارات الأجرة مصحوب بمقاطع صوتية.
 
بالفحص والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة ، وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "هاتف محمول يحوى صور المجنى عليها" ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة ، وقيامه بإستخدام هاتفه المحمول لتصوير السيدات "دون علمهن بوسائل المواصلات" ونشر عدة مقاطع تشبه ما تقدمت به المجنى عليها بغرض جمع مشاهدات لتحقيق أرباح منها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التيك توك

فيديو تيك توك

عقوبة التصوير خلسة

اخبار الحوادث


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