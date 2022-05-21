اليوم السابع
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أكرم القصاص
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صندوق النقد الدولي يمدد برنامج مساعداته للصومال لمدة 3 سنوات

السبت، 21 مايو 2022 11:16 ص
صندوق النقد الدولي يمدد برنامج مساعداته للصومال لمدة 3 سنوات صندوق النقد الدولي
أ ش أ

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وافق صندوق النقد الدولي على تمديد فترة برنامج المساعدة المالية للصومال إلى ثلاث سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت، أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الصومال لورا جاراميلو مايور، قالت إن التمديد سيتيح الوقت لتأكيد التفاهمات بشأن سياسات المساعدات مع الحكومة الجديدة وتأكيد ضمانات التمويل مع الشركاء للتنمية.

وأضافت مايرو أن الصندوق سيعمل مع السلطات لعرض مراجعة ترتيب التسهيل الائتماني الممدد على المكتب التنفيذي للصندوق في الأسابيع المقبلة.

 


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