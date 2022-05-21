شكوى من غرق أرض فضالى بمياه الصرف الصحى فى الإسكندرية.. والشركة ترد

أحمد جمال الدين - الإسكندرية - جاكلين منير

أرسلت القارئة نيفين سالم شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع جاء فيها :" نحن سكان منطقة أرض الفضالي سيدي بشر قبلي منتزة أول الإسكندرية ؛ نعاني من عدم إدخال الصرف الصحي للآن مما تسبب في طفح مياه المجاري الدائم بشوارعها بجانب عدم البدء فى رصف الطرق أو امداداها بخطوط الكهرباء بسبب عدم مدها بخدمة الصرف الصحى مما تسبب فى معاناة للأهالى بسبب حرمان المنطقة من اغلب الخدمات سواء رصف الطرق، أو مدها بخدمة الكهرباء منذ 10 سنوات.

وأكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن إدخال خدمة شبكات الصرف الصحى لأى منطقة تتطلب التقدم بطلب الى خدمة العملاء ، وتم التواصل مع القارئة لتوجيهها للتقدم بطلب.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع