ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله إن لغما أرضيا من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر بسيارة زراعية نوع (بيك آب) تقل مزارعين بمحيط قرية الزارة، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بعضها خطيرة.

يذكرأن، أفادت وكالة الأنباء السورية فجر يوم السبت بأن ثلاثة أشخاص قتلوا ووقعت بعض الخسائر المادية جراء قصف إسرائيلى على بعض النقاط جنوب دمشق.

وقال مصدر عسكرى فى تصريح لـ"سانا": "حوالى الساعة 01:23 من مساء الجمعة نفذ العدو الإسرائيلى عدوانا برشقات من الصواريخ أرض – أرض".

وأكد أن الصواريخ انطلقت من اتجاه الجولان السورى المحتل واستهدفت بعض النقاط فى جنوب دمشق، وأضاف المصدر أن "وسائط الدفاع الجوى تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وصرح بأن "العدوان أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص ووقوع بعض الخسائر المادية".