اليوم السابع
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سعر الريال السعودي في مصر اليوم يسجل 4.8 جنيه للشراء

السبت، 21 مايو 2022 12:52 م
سعر الريال السعودي في مصر اليوم يسجل 4.8 جنيه للشراء صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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شهد سعر الريال السعودى اليوم استقرار واضح بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للسوق، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.87 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 4.86 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.
 
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.86  جنيه للشراء.
 
4.90  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى

جنيه للشراء.
 
 
4.88  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.87  جنيه للشراء.
 
4.88  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى

4.85  جنيه للشراء.
 
4.89  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.87 جنيه للشراء.
 
4.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

 

4.84  جنيه للشراء.
 
4.89  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
 

4.84  جنيه للشراء.

 
4.89  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.89 جنيه للشراء.
 
4.91 جنيه للبيع.
 

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