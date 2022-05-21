سائحون يستمتعون برحلة لمشاهدة معالم دير سانت كاترين.. صور

جنوب سيناء فايزة مرسال

قام الوفد الصربى الذى يزور مدينة شرم الشيخ من خلال زيارتة الى مدن جنوب سيناء السياحية شرم الشيخ، دهب وكاترين، بدعوة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بزيارة اليوم السبت إلى دير سانت كاترين، والذى يعد من أقدم الأديرة على مستوى العالم.

واستمتع الوفد بهذه الرحلة الروحانية التاريخية للدير ذي القيمة التاريخية والدينية والسياحية، والذى يحتوى على عدة معالم ليس لها مثيل فى العالم، ووسط ترحاب شديد وشرح من قساوسة الدير والجهاز التنفيذى لمدينة كاترين.

استمتع الضيوف بشرح مفصل عن بئر موسى وكنيسة التجلى وتابوت كاترين وشجرة العليقة وقسم المخطوطات التاريخية، التى تحمل التاريخ الرومانى والقبطى والإسلامى وشجرة العليقة الملتهبة، وأقدم مكتبة فى العالم بعد الفاتيكان، والتى تحتوى على كتب ومخطوطات واناجيل وعهد الامان النبوي .

واكد الضيوف من اعضاء الوفد انهم استمتعوا كثيرا بهذة الزيارة الهامة والتى يشاهدون فيها كل جديد ومبهر واشادوا بما شاهدوة من معالم سياحية وتاريخية ودينية الامر الذى يجعل مدن جنوب سيناء من اهم المدن على مستوى العالم، وان هذة الزيارة سوف تسهم الى حد كبير بزيادة التدفق السياحى من قبل السياح الصرب .