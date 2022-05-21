اليوم السابع
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زيلينسكي: المفاوضات رفيعة المستوى بين أوكرانيا وروسيا ستحدث عاجلا أم آجلا

السبت، 21 مايو 2022 03:17 م
زيلينسكي: المفاوضات رفيعة المستوى بين أوكرانيا وروسيا ستحدث عاجلا أم آجلا زيلينسكي
أ ش أ

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إنه على اعتقاد بأن المفاوضات رفيعة المستوى ستحدث عاجلا أم آجلا بين روسيا وأوكرانيا، لكن الوقت الذي سيلتقي فيه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتفاوض سيحدد الغرض المطلوب من المشاورات بين البلدين.

وأوضح زيلينسكي في تصريحات صحفية - نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أنه إذا تم اللقاء اليوم ستكون أزمة مدينة ماريوبول على الطاولة، لكن إذا كان اللقاء بعد شهرين أو ثلاثة أشهر فإن تلك الأزمة قد تكون انتهت بالفعل أو تم التفاوض فيها بشكل جزئي.

وأكد زيلينسكي أن الأهم حاليا هو حل أزمة استبدال الرهائن وتحرير المناطق المحتلة وإحلال السلام وإنهاء الحرب، مؤكدا أن أوكرانيا لديها هدفا واضحا باستعادة كل أراضيها وإنهاء تلك الحرب لكن تحقيق ذلك مرهون بموعد اجتماعه مع بوتين.

وشدد الرئيس الأوكراني على ثقته في أن المحادثات بين البلدين ستحدث في النهاية، لكن موعدها وشكلها هي أمور غير معلومة بعد، مشيرا إلى أنها قد تكون بوسطاء أو بدون وسطاء، كما يمكن أن تكون على مستوى الرؤوساء أو على مستوى الوزراء.

وفي سياق آخر، كشف زيلينسكي أن فرنسا وتركيا وسويسرا وإسرائيل هي الدول التي توسطت بين روسيا وأوكرانيا لحل أزمة الأوكرانيين المُحاصرين في مصنع "أزوفستال" للحديد والصلب في أوكرانيا.

وأوضح أنه بعد انسحاب المقاتلين الأوكرانيين من هناك، من المتوقع أن يتم تبادل الرهائن مع القوات الروسية.

 


زيلينسكي

المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

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الحرب الروسية الاوكرانية


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