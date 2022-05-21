زوجها قتلها بالخطأ.. مصرع سيدة برصاصة طائشة فى الدقهلية (فيديو)

الدقهلية - مرام محمد

شهدت مدينة ميت سلسيل بمحافظه الدقهلية، وصول جثمان الطالبة وسام محمد إسماعيل 20 عاما، والتي لقيت مصرعها علي يد زوجها عن طريق الخطأ أثناء قيامه بتنظيف السلاح الخاص به.

بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لضباط مباحث مركز منية النصر يفيد بمصرع زوجة بطلق نارى على يد زوجها إثر طلق خرطوش عن طريق الخطأ بعزبة جعفر التابعة لمدينة برمبال الجديدة بمركز منيه النصر.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات وسؤال الجيران، أنه وقعت مشاجرة بينه وبين أشقائه من الأب علي الميراث وأثناء تنظيفها تم إطلاق طلقة خرطوش في رأس زوجته وأسفرت عن مقتل وسام محمد إسماعيل طالبه جامعيه بكلية الآداب بجامعة المنصورة 23 عاما إثر خرطوش عن طريق الخطأ من بندقية خرطوش على يد الزوج ويدعى أحمد ح ي 23 عاما فلقيت مصرعها فى الحال وتم تحويل جثة الزوجة لمشرحة مستشفي المنصورة الدولي.

وأكد شهود عيان أثناء حادث القتل كان في وجود والدة الزوجة لزيارتها، وأن الضحية طالبة جامعية متزوجة منذ نحو 5 أشهر وحامل بالشهر الثاني وأثناء تنظيف زوجها البندقية الخاصة به ماركة شانجان "بها خمس طلقات" لحمايته انطلقت طلقة عن طريق الخطأ فتمركزت برأسها فلقيت مصرعها بالحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.