رئيس الوزراء الاسترالي يدلي بصوته مع انطلاق الانتخابات البرلمانية في البلاد

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أدلى رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون ورئيس المعارضة أنتوني ألبانيز اليوم السبت، بأصواتهما في انتخابات البرلمان الجديد.

وذكرت شبكة (إس بي إس) الاسترالية على موقعها الإلكتروني، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، صباح اليوم، أمام الاستراليين للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان الجدد في انتخابات يرغب كلا الطرفين في حسمها بشكل قاطع.

وأبدى موريسون وألبانيز، بعد الإدلاء بأصواتهما، عدم استعداد واضح للتحدث عن تطلعاتهما أو رغباتهما فيما يخص نتائج الانتخابات.. مؤكدين أنهما سينتظران رؤية ما هو قرار الشعب الاسترالي.

وفيما يخص البرلمان الجديد وحكومته، أكد كلا الطرفين رغبتهما في الحصول على أغلبية حزبية في البرلمان دون الحاجة إلى التطرق للتفاوض على تشكيل حكومة مشتركة في حالة عدم الحصول على أغلبية.

ويختار نحو 17 مليون استرالي اليوم، 1203 نواب بالبرلمان ممثلين لدوائر ومناطق الدولة وسيشغلون 151 مقعدا في مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات، كما سيجري التصويت على تجديد 40 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ البالغة 76 مقعدا لمدة ست سنوات، ترشح لهم 421 شخصا.